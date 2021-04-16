Глава Pfizer: для устойчивого иммунитета «потребуется третья доза вакцины»
Париж, 17 апреля, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для формирования устойчивого иммунитета к COVID-19 через полгода-год после второй инъекции, вероятно, потребуется и третья. Об этом 15 апреля сообщает Le Figaro.
Tim Reckmann
Вакцина компании Pfizer
Он добавил, что после трёх инъекций, возможно, придётся делать по одной инъекции каждый год.
«Вероятное предположение заключается в том, что третья доза потребуется в период от шести месяцев до двенадцати месяцев [после второй инъекции], а также вакцинация понадобится снова каждый год, но все это должно быть подтверждено».