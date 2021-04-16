Париж, 17 апреля, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для формирования устойчивого иммунитета к COVID-19 через полгода-год после второй инъекции, вероятно, потребуется и третья. Об этом 15 апреля сообщает Le Figaro.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

Он добавил, что после трёх инъекций, возможно, придётся делать по одной инъекции каждый год.