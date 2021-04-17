Приштина, Сербия, 17 апреля, 2021, 04:31 — ИА Регнум. Косоварку Арбнору Фейзу Идризи из муниципалитета Скендерай в Косово 16 апреля торжественно поздравили с внесением в Книгу рекордов Гиннесса.

Цитата из youtube.com / Arbnora Fejza Флаг Косово из оригами

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это уже третий раз, когда творения артиста попадают в Книгу рекордов Гиннесса. Идризи создала мозаичное изображение флага Косово из оригами, ставшее самым большим в мире, — сине-золотое полотнище занимает целый спортзал. Над своим твореньем девушка трудилась почти полтора года.

Глава муниципалитета Скендерай пообещал предоставлять поддержку молодым талантам и вручил девушке символическую награду в 500 евро от имени муниципалитета.