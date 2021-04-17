Пенза, , 00:06 — REGNUM Подведены итоги социологического исследования «Политические предпочтения жителей Пензенской области накануне выборов губернатора», проведенного в регионе в период с 29 марта по 12 апреля 2021 года. Выборы пройдут в сентябре 2021 года. В опросе приняли участие 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту и территории проживания и сформирована на данных избиркома по количеству избирателей на территории Пензенской области, а также данных Росстата по половозрастному составу жителей региона. Ошибка репрезентативности с вероятностью 96% не превышает ±2,4%.

Отмечается достаточно низкий рейтинг кандидата от власти врио губернатора Олега Мельниченко. При этом средний рейтинг партии «Единая Россия» в регионе составляет 35%. В целом, около 28% электората доверяют бренду и ориентируются на него при выборе решения о поддержке того или иного кандидата. Только около 45% опрошенных знают этого кандидата. Однако среди них почти половина избирателей сомневается в том, пойдут ли они на выборы. Жители сел составят основу явки. Вместе с тем, в селах снижена узнаваемость Олега Мельниченко и объем его поддержки. Райцентры декларируют явку выше среднего значения. Но здесь выше среднего фиксируются показатели КПРФ и ЛДПР. В крупных райцентрах (Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск) декларируется сниженная, относительно других городов (кроме Пензы) региона явка. Узнаваемость и объем поддержки Олега Мельниченко ниже среднего значения. Жители Пензы декларируют сниженную явку и низкий рейтинг «Единой России». Рейтинг Олега Мельниченко имеет низкие значения при высоких показателях антирейтинга.

Объем потенциальной поддержки Мельниченко на сегодняшний день составляет 14%, среди которых только 8% готовы поддержать список «Единой России». На сегодняшний день свое обязательное участие в голосовании осенью 2021 года декларируют 42%. Как правило, реальная явка меньше на 3−6% от числа декларируемой.

Голосование пройдет на фоне продолжительного ухудшения материального положения жителей Пензенской области, особенно в сравнении с более богатыми территориями. Тяжелая экономическая ситуация региона сказывается на уровне жизни и миграции населения. Более 60% участников исследования называли проблемы, связанные с финансовым состоянием: низкие зарплаты и пенсии, рост цен высокие тарифы, новые поборы. Ситуация усугубится после очередного повышения тарифов летом 2021 года.

Серьезным рейтингом обладает системная оппозиция. Так, КПРФ имеет 12% сторонников, ЛДПР — 11%. Как правило, реальный объем сторонников этих партий в 1,4−1,7 раза больше. Более того, особенности явки могут существенно повысить итоговые результаты этих партий, которые могут составить до 36% — КПРФ и до 27% — ЛДПР.

Среди жителей Пензенской области на момент исследования знают о том, что в сентябре 2021 года состоятся выборы Губернатора Пензенской области составляет менее 43% На сегодняшний день свою обязательную явку декларируют только 42,6% опрошенных. Как правило, реальная явка будет ниже на 2−4%, так как на опрос влияют такие факторы, как высказывание социально-одобряемых ответов.

В городе Пензе свою обязательную явку декларируют от 23 до 28% опрошенных. В районах она может достигать 55%.

На фоне высокой тревожности и роста недовольством жизни антирейтинг «Единой России» вышел на первое место и составляет 25%. Далее следует ЛДПР с 19%. За КПРФ и Яблоко не проголосовали бы около 13%. Эсеры имеют антирейтинг на уровне 11%.

По данным исследования все кандидаты имеют крайне низкий рейтинг. Объем отказавшихся идти голосовать или готовых проголосовать против всех говорит о том, что имеются достаточно сильные протестные настроения. Объем поддержки всех кандидатов не превышает 5%. Общее распределение ответов респондентов на вопрос «Если выборы Губернатора Пензенской области состоялись бы в ближайшее воскресенье, кого из указанных кандидатов Вы скорее всего поддержали?»: Сергей Рыбалкин, врач — 4,6%, Анна Очкина («Справедливая Россия») — 3,7%, Олег Мельниченко (ЕР) — 3,4%, Яна Куприна — 3,1%, Георгий Камнев (КПРФ) — 2,9%

По данным исследования, Олега Мельниченко на территории Пензенской области хорошо знают около 17% опрошенных. Еще 28% участников опроса что-то слышали о нем. 51% опрошенных заявили, что ничего не слышали о его работе.

Наибольшая узнаваемость кандидата наблюдается в Пензе. Наименьшая — на селе. Большинство участников опроса, около 71%, заявили, что плохо осведомлены о работе врио губернатора, а 15% затруднились поставить оценку. Примерно 6% респондентов поставили позитивную оценку деятельности Олега Мельниченко, около 5% — негативную. Общее распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете работу врио губернатора Олега Мельниченко?»: отлично — 1,8%, хорошо 4,2%, удовлетворительно — 3,3%. Больше всего позитивных оценок работы врио наблюдаются в Пензе. Ниже среднего значения оценки работы Олега Мельниченко на селе.

По данным исследования в ТОП-проблем для жителей Пензенской области входят: рост тарифов на услуги ЖКХ, рост цен на товары и лекарства, дефицит рабочих мест и низкие заработные платы, проблемы здравоохранения.