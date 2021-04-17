Тирана, , 04:47 — REGNUM Бывший посол Албании в Косово Ислам Ляука 16 апреля заявил в интервью для косовского СМИ KlanKosova, что в настоящее время у албанцев недостаточно сил для реализации «проекта национального объединения» (который албанофобы предпочли бы назвать реализацией проекта «Великой Албании»).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат заявил, что «на данный момент, в существующем контексте и при нынешнем расположении сил (великих держав), ни Албания, ни Косово, не албанцы в регионе в целом не настолько сильны, чтобы реализовать грандиозный проект, существующий со времен Призренской лиги».

Ляука подчеркнул, что теперь для албанцев важно осознать, чего они достигли после Холодной войны — в том числе и независимость Косово.

Дипломат отметил, что изменение границ на Балканах приведет к движению населения, что в дальнейшем будет иметь трагические последствия, и напомнил, что и в США, и в ЕС союзники Косово выступают за построение не моноэтничного, а многонационального общества, и выступают за то, чтобы границы новых государств на Западных Балканах совпадали с административными границами в рамках федеративной Югославии.

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