Вашингтон, , 23:57 — REGNUM «Королевская битва» Naraka: Bladepoint станет первой игрой на «движке» Unity, которая получит поддержку технологии Nvidia DLSS. Об этом 16 апреля сообщил портал DSOGaming.

Студия 24 Entertainment объявила, что функция появится в игре уже на этапе отрытого бета-тестирования, старт которого запланирован на 23 апреля 2021 года. DLSS — это технология на основе искусственного интеллекта, которая позволяет снизить нагрузку на графический процессор видеокарт компании Nvidia, тем самым повышая их производительность. При этом включение функции порой даже улучшает качество графики.

О том, что «движок» Unity получит поддержку DLSS компании Unity Technologies и NVIDIA объявили 14 апреля 2021 года. В рамках конференции GTC 2021 разработчики из студии Light Brick показали, как игры на Unity работают с включёнными функциями трассировки лучей (RTX) и DLSS.

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