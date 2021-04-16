Вашингтон, 17 апреля, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Более десятка представителей Демократической партии США подписали 16 апреля письмо президенту США Джо Байдену с жалобой на плачевную экологическую ситуацию в Бразилии и призвали его помочь сохранить леса Амазонии. Об этом сообщает Associated Press.

Amazon-rainforest.org Дождевые леса Амазонии

Письмо составлено в преддверии встречи Байдена с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и другими иностранными лидерами во время инициированного Соединенными Штатами климатического саммита, о котором Байден много говорил во время своей предвыборной кампании уверяя, что намерен агрессивно бороться с изменением климата.

Однако сенаторы уточнили, что Байден должен убедиться в твердом намерении властей Бразилии серьезно заняться проблемой обезлесения перед тем, как выписывать чек.

На данный момент преградой для сотрудничества между Бразилией и США в сфере защиты природы служат бывшие негативные высказывания Болсонару в отношении администрации нынешнего руководителя Белого дома, а также очевидное пренебрежение проблемами экологии в собственной стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии из-за заморозки бюджета с 31 августа было приостановлена тушение лесных пожаров и борьба с незаконной вырубкой лесов в Амазонии. Без средств остались подчиняющиеся природоохранному министерству Бразильский институт по защите окружающей среды и Институт по сохранению биоразнообразия. Предполагается, что в 2021 году бюджет министерства также будет сокращён на примерно на $22 млн.