Москва, , 23:49 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 43 иностранных самолёта-разведчика. Такие данные приводит 16 апреля официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Самолёт-разведчик Lockheed U-2 U.S. Air Force

Сообщается также, что за неделю было зафиксировано 15 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

С целью недопущения нарушения государственной границы дважды в небо поднимались российские истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.

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