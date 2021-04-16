Вашингтон, 16 апреля, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Компания SpaceX выиграла конкурс, проводившийся агентством NASA среди претендентов на контракт по доставке астронавтов на поверхность Луны, сообщает 16 апреля пресс-служба аэрокосмического агентства США.

(сс) SpaceX Лунные амбиции SpaceX

«Это еще один потрясающий шаг на пути нашего возвращения на Луну», — заявила на объявлении итогов конкурса и присуждении контракта SpaceX руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лудерс.

В финальном этапе конкурса участвовали компании Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Draper, а также Dynetics.

Напомним, на данный момент компания SpaceX выполняет для NASA пилотируемые полеты на МКС на своем корабле Crew Dragon, а также активно разрабатывает многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы околоземной орбиты.