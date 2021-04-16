Нью-Йорк, США, , 23:49 — REGNUM Резолюцию по Ливии в поддержку механизма прекращения огня и вывода иностранных сил из страны принял Совет Безопасности ООН, сообщили 16 апреля в пресс-службе ООН.

Сегодня, 16 апреля, в СБ ООН прошло голосование, по итогам которого была принята резолюция, продлевающая до 30 июля 2022 года меры, касающиеся незаконного экспорта нефти из Ливии.

Также резолюция предусматривает создание в Ливии группы из 60 человек для наблюдению за прекращением огня — МООНПЛ. Комментируя это решение, пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дужаррик сказал:

«Они будут отправлены в Сирт, как только будут выполнены все требования по постоянному присутствию, включая, разумеется, аспекты безопасности, материально-технического, медицинского и оперативного характера».

Он добавил, что наблюдатели МООНПЛ будут работать вместе с наблюдателями Совместной военной комиссии 5 + 5.

Также в резолюции отмечается необходимость конституционной и законодательной поддержки нового избирательного процесса в Ливии, который должен начаться к 1 июля — в преддверии парламентских и президентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 г.

В резолюции подчёркивается, что Совместная военная комиссия ПНС и ЛНА должна разработать более широкий план с указанием того, как будет осуществляться механизм прекращения огня и как могут быть развёрнуты наблюдатели МООНПЛ.

Резолюция также «настоятельно призывает» государства поддержать октябрьское соглашение о прекращении огня, включая вывод всех иностранных сил и наемников из Ливии «без промедления».

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