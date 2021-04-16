Токио, 16 апреля, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Компания SEGA решила возродить серию игр Super Monkey Ball. Об этом 16 апреля сообщил портал Gematsu.

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Австралийская аттестационная комиссия (Australian Classification Board) опубликовала на своём сайте список, в который была включена игра Super Monkey Ball: Banana Mania. Отмечается, что через какое-то время информация была удалена со страницы организации. Пока нет информации о том, когда состоится релиз и на каких платформах игра выйдет.

Напомним, оригинальная Monkey Ball впервые вышла ещё на аркадных автоматах. В 2000 году состоялся релиз Super Monkey Ball на консолях Nintendo GameCube и Nokia N-Gage. Игры серии выполнены сразу в нескольких жанрах: платформера (для завершения уровня персонаж передвигается по платформам), социальной игры и головоломки.