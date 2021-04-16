Санкт-Петербург, , 23:39 — REGNUM Спустя пять суток пожар на фабрике «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга полностью ликвидирован. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Санкт-Петербургу.

По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар, начавшийся около полудня 12 апреля, полностью ликвидирован.

«Запланирован мониторинг места пожара каждые два часа до 07:00 мск 17 апреля», — уточнили в ведомстве.

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