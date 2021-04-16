Киев, 16 апреля, 2021, 23:34 — ИА Регнум. В столице Украины в течение одного вечера под двумя автомобилями провалился асфальт. Об этом 16 апреля сообщил интернет-ресурс «Киев оперативный».

PublicDomainPictures Трещина в асфальте

По словам журналистов, на улице Кирилловской под землю провалилось такси марки Renault. Позже ещё один автомобиль провалился возле станции метро «Тараса Шевченко».

В результате инцидентов никто не пострадал.

Напомним, ранее в Кривом Роге был осуждён мужчина, который «заминировал» дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского.

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