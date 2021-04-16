Варшава, 16 апреля, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Компании CD Projekt удалось добиться в 2020 году лучших финансовых результатов в истории, благодаря релизу Cyberpunk 2077. Об этом 16 апреля сообщил портал Eurogamer.

Srote.steampowered.com Cyberpunk 2077

Согласно опубликованному предварительному отчёту CD Projekt получила в 2020 финансовом году доход в размере $562 млн, что почти вдвое больше, чем в 2015-м, когда состоялся релиз игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Отмечается также, что значение показателя чистой прибыли при этом составило $303 млн, что в три раза больше, чем в 2015-м.

Напомним, в декабре 2020 года CD Projekt сообщила, что предзаказы на Cyberpunk 2077 сделали около 8 млн человек. Игра вышла 10 декабря 2020 года, после этого многие геймеры обрушились на разработчиков с критикой из-за присутствия в релизной версии множества ошибок.