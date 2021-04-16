Москва, , 23:24 — REGNUM Россия может осуществить заимствования на внешнем рынке в текущем году. Об этом 16 апреля заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, это будут, «естественно, не долларовые заимствования». «Скорее всего, будем заимствовать в евро, как и в прошлом году. Посмотрим, будем искать соответствующее окно возможностей», — сказал глава Минфина.

При этом Силуанов отметил, что основным источником финансирования дефицита бюджета являются внутренние займы. «Уверен, что мы также выполним все плановые задания по заимствованиям на внутреннем рынке», — сказал он.

Министр добавил, что объём заимствований за 2020 год вдвое превысил обычный уровень, однако уже в текущем году он вернётся к нормальным безрисковым параметрам — заимствования будут сокращены, в том числе за счёт остатков, переходящих с прошлого года.

Как передавало ИА REGNUM, накануне США объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России, в частности, запрещающих американским финансовым учреждениям покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При этом покупать и продавать ценные бумаги РФ на вторичном рынке они по-прежнему смогут.

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