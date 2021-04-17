Вашингтон, 17 апреля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. США продолжили поставлять на Украину вооружение, не сообщая деталей. Об этом стало известно 16 апреля из слов пресс-секретаря Пентагона Джона Кибри.

David B. Gleason Пентагон

«Не могу поделиться новой информацией о системах. Мы отправляем разнокалиберный набор летальных и нелетальных (военных средств)», — заявил Кибри, отметив, что такая поддержка со стороны США нужна для того, чтобы Украина могла себя защитить.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что уже некоторое время США оказывают Украине материальную помощь. В том числе Пентагон предоставляет «небоевое снаряжение, некоторые виды оружия и военных специалистов».