Виннипег, Канада, , 23:16 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, журналист Даррен Дрегер в своем твиттере сообщил о подписании контракта между «Виннипегом» и нападающим Адамом Лаури.

По данным источника, 28-летний форвард поставил подпись под пятилетним соглашением с заработной платой в размере 3,25 миллиона долларов за сезон. Общая сумма сделки равна 16,25 миллиона долларов.

Адам Лаури дебютировал в составе «Джетс» в сезоне 2014/2015. В текущем сезоне на его счету 20 (8+12) очков в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ.