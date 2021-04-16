Токио, , 23:14 — REGNUM Версия игры Resident Evil 4 для гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest 2 получит режим от первого лица. Об этом разработчики рассказали в ролике, опубликованном 16 апреля на YouTube-канале портала GameSpot.

Playstation VR Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Стоит отметить, что поклонники четвёртой части Resident Evil впервые получат возможность сыграть в игру в этом режиме. Компания Capcom показала в ролике кадры с игровым процессом.

Напомним, релиз оригинальной Resident Evil 4 состоялся 11 января 2005 года. В 2012 году игра была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая в жанре Survival Horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов).

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