Луганск, , 23:10 — REGNUM Количество обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ достигло за неделю 29, сообщил 16 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»

Под обстрел ВСУ попали районы девяти населённых пунктов ЛНР: Золотое-5, Первомайск, сёла Желобок, Калиновка, Логвиново, Лозовое, Калиново-Борщеватое, посёлки Молодёжное и Калиново.

Украинскими боевиками применялись миномёты калибра 82 мм, гранатомёты, а также снайперское и стрелковое оружие.

Напомним, за сутки 15 апреля ВСУ два раза обстреляли территорию ЛНР: районы Золотого-5 и села Калиново.

Украинские боевики применили при этом станковые противотанковые гранатомёты (СПГ-9), ручной противотанковый гранатомёт (РПГ-7), подствольный гранатомёт (ГП-25) и стрелковое оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ обстреляли район Золотого-5 из гранатомётов