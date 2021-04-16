Токио, , 23:01 — REGNUM Capcom объявила, что релиз игры Ghosts «n Goblins Resurrection состоится на платформе ПК. Анонсирующий трейлер был опубликован 16апреля на YouTube-канале компании.

Разработчики сообщили, что игра выйдет в сервисе Steam. Они также выложили в сеть новый трейлер с демонстрацией геймплея (игрового процесса) ПК-версии.

Напомним, Ghosts «n Goblins Resurrection представляет собой перезагрузку популярной серии. Релиз игры на портативной консоли Nintendo Switch состоялся 25 февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, почему игра Battlefield VI не выйдет на старых консолях