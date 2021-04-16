Вашингтон, 16 апреля, 2021, 22:56 — ИА Регнум. США продолжат поставлять Украине различные вооружения, заявил 16 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гуманитарная помощь

По его словам, это смешанный комплект, состоящий как из нелетальных, так и летальных вооружений.

«Я сегодня не могу ничего объявить или рассказать о новых системах. Мы предоставляем смешанный комплект летальных и нелетальных», — сказал Кирби.

«Поддержка будет продолжена, чтобы помочь Украине защищать себя», — добавил пресс-секретарь Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве заявили, что хотели бы видеть на своей территории американские системы ПВО «Пэтриот» и расширить программы военной помощи и обучения украинских военных инструкторами из США.