Буэнос-Айрес, , 00:33 — REGNUM Правительство Аргентины усиливает ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 16 апреля Reuters.

Вакцинация от COVID-19 в Аргентине. Santafe.gov.ar

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

В столице Буэнос-Айрес введут комендантский час с 20:00 и закроют школы.

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил ранее, что второй по величине стране Южной Америки нужно время, чтобы восстановить и продолжить бороться с COVID-19 после того, как ежедневное количество случаев заражения коронавирусом за день достигло нового рекорда на этой неделе.

Школы будут закрыты начиная с 19 апреля, а ограничения для спортивных центров, развлекательных, религиозных и культурных мероприятий будут действовать до 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 2 629 156. Также за минувшие сутки в республике умерли 383 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине жертвами осложнений COVID-19 стали 58 925 человек.