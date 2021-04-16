Киев, , 22:43 — REGNUM Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Максим Грищук отменил закрытие дела об угольном тарифе «Роттердам +». Об этом сообщила 16 апреля пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«И.о. руководителя САП во второй раз отменил постановление… о закрытии дела «Роттердам +». Вместе с этим, также отменено постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом, следствие не потеряло драгоценные процессуальные данные», — сказано в сообщении.

Отметим, 9 апреля 2021 года САП в третий раз закрыла дело. Впервые расследование дела возобновил суд, а в последующие разы — руководство САП.

Напомним, в 2016 году во время президентства Петра Порошенко Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) утвердила схему формирования цены на украинский уголь по формуле «цена угля в порту Роттердама плюс его доставка на Украину».

Учитывая, что физически уголь всегда находился на территории Украины, а его стоимость изначально ниже, чем на бирже в Нидерландах, формула «Роттердам +» позволяла существенно завышать стоимость электричества, произведённого на тепловых станциях Украины.

Напомним, ранее САП потребовала арестовать шестерых подозреваемых по делу «Роттердам+».

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