Лос-Анджелес, США, , 22:27 — REGNUM Уилл Смит назвал кинопроект, который, по его мнению, является самым неудачным в его голливудской карьере. Об этом 16 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Актёр признался, что действительно сожалеет о том, что снялся в картине «После нашей эры» режиссёра М. Найт Шьямалана. Стоит отметить, что в реализации этого проекта также участвовал сын голливудской звезды — Джейден Смит.

Напомним, бюджет научно-фантастического фильма «После нашей эры» составил $150 млн. В прокате США картина собрала $60,5 млн, в мире — $243 млн, при этом эксперты отмечали, что из-за расходов на маркетинг проект практически не принес прибыли. На известном рейтинговом сайте Metacritic «После нашей эры» имеет оценку 11%.

