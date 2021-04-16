Вашингтон, 16 апреля, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Военный контингент США в Афганистане может быть «временно» увеличен, заявил 16 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По его словам, это может быть сделано для обеспечения безопасности процесса вывода войск.

«Я не исключаю, что будут добавлены дополнительные силы для того, чтобы обеспечить безопасный вывод… Я не могу сказать, когда и сколько их будет направлено туда», — сказал Кирби.

«Нам может понадобиться дополнительная защита наших войск», — добавил пресс-секретарь Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Байден заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется 1 мая и завершится до 11 сентября текущего года.