Ижевск, 16 апреля, 2021, 22:17 — ИА Регнум. В Воткинске принято решение об ограничении горячего водоснабжения в связи с сильным загрязнением (мутностью) Воткинского пруда. Об этом сообщает администрация города.

hildgrim «Ржавая» вода из-под крана

В этой связи на время отключений будет приостановлен прием детей в 23 детских сада и восемь школ. Вода будет отключаться по определённой схеме, каждый из детсадов не будет работать по три-четыре дня. Школьники переводятся на дистанционное обучение — также на три-четыре дня.

«В случае улучшения качества исходной воды водоснабжение будет незамедлительно восстановлено», — подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольший уровень загрязнённости питьевой воды наблюдается в Свердловской, Архангельской, Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях, говорится в материалах Счётной палаты России по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012−2020 годы. Аудиторы отметили, что на «лидера» по показателю загрязнённости — Свердловскую область — приходится наибольшее число случаев экстремального загрязнения воды.

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