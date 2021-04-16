Лос-Анджелес, США, 16 апреля, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Девятый фильм франшизы «Форсаж» покажут в кинотеатрах Китая почти на месяц раньше, чем в США. Об этом 16 апреля сообщил портал Deadline.

(сс) M S Кинотеатры Китая

Universal Pictures объявила, что премьера «Форсажа 9» в Китае состоится 21 мая 2021 года. Ранее кинокомпания сообщала, что фильм начнут показывать в США 25 июня 2021-го. Ожидается также, что к концу мая картина выйдет в кинопрокат России, Южной Кореи, стран Ближнего Востока, Гонконга, Тайваня, Сингапура и Вьетнама.

Напомним, изначально фильм должен был выйти в кинопрокат 21 мая 2020 года, однако Universal Pictures решила отложить его премьеру на год из-за эпидемии коронавируса. Бюджет картины составил $210 млн.