Киев, 16 апреля 2021, 22:19 — REGNUM Побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 выявлены у 0,23% от общего числа привитых жителей Украины. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 16 апреля в эфире радио «Новое время».
Ляшко перечислил типичные побочные реакции: покраснение и боль в месте инъекции, повышение температуры и боль в мышцах.
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Чиновник также напомнил, что, по данным Европейского агентства лекарственных средств, вакцина от компании AstraZeneca может способствовать возникновению тромбов в организме.
Отметим, что всего на Украине в данный момент вакцинировано около 430 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину прибыли 117 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.
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