Киев, , 22:19 — REGNUM Побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 выявлены у 0,23% от общего числа привитых жителей Украины. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 16 апреля в эфире радио «Новое время».

Градусники Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«У нас среди вакцинированных 0,23% неблагоприятных событий после иммунизации, которые выражаются, прежде всего, в лёгком течении побочных реакций», — сказал он.

Ляшко перечислил типичные побочные реакции: покраснение и боль в месте инъекции, повышение температуры и боль в мышцах.

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Чиновник также напомнил, что, по данным Европейского агентства лекарственных средств, вакцина от компании AstraZeneca может способствовать возникновению тромбов в организме.

Отметим, что всего на Украине в данный момент вакцинировано около 430 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину прибыли 117 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.

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