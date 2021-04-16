Гавана, 16 апреля, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Руководство Компартии Кубы переходит от Рауля Кастро в другие руки, пишет 16 апреля Granma.

Рауль Кастро и Эрнесто Че Гевара

Кастро объявил сегодня, 16 апреля, что решил покинуть пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии.

Руководство переходит к «группе подготовленных лидеров, закалённых десятилетиями опыта». Отмечается, что эти люди чтут дело революции.

Напомним, Рауль Кастро, младший брат и соратник легендарного лидера Кубы Фиделя Кастро, возглавляет Компартию с 19 апреля2011 года.