Вашингтон, 16 апреля, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Шестая часть игры Battlefield может не выйти на PS4 и Xbox One. Об этом 16 апреля на своей twitter-странице сообщил известный инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон.

Кадр видео с сайта youtube.com Battelefiled 6

Эксперт выразил сомнение по поводу того, что игра выйдет на консолях предыдущего поколения, пояснив, что пока он не слышал «ничего конкретного» по поводу этой её версии.

Хендеросон отметил, что, по его мнению, этого не произойдёт, потому что Battlefield VI в день релиза появится в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass, что позволит компании Electronic Arts расширить геймерскую аудиторию.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1382780828258861056

Ожидается, что релиз Battlefield VI состоится в конце 2021 года. В марте 2021-го ИА REGNUM сообщило, что компания Electronic Arts (EA) решила отложить релиз новой игры Need for Speed, поскольку перевела ресурсы студии-разработчика Criterion Games на проект следующей игры Battlefield.