Вашингтон, , 08:46 — REGNUM В США распределено более 202 млн доз вакцины от COVID-19, согласно данным, опубликованным 16 апреля Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Производство вакцины. США Hhs.gov

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Примерно 185 млн доз были разосланы по аптекам и больница за время пребывания на посту президента США Джо Байдена, который нацелился распределить по Соединенным Штатам 200 млн доз за первые 100 дней своего руководства.

Согласно отчетам, распределено 202 282 923 доз вакцины — примерно 78% от полученных 258 502 815 доз, учитывая 4 млн, разосланные за последние 24 часа.

Примерно 38.% населения страны — около 128 млн человек — получил как минимум одну дозу вакцины, а еще 24% несения — около 81 млн — полностью вакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден приступил к исполнению обязанностей президента США 20 января