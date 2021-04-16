Симферополь, 16 апреля, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Соединения армейского корпуса Черноморского флота провели в Крыму учения по обороне побережья, сообщает 16 апреля пресс-служба Южного военного округа.

Минобороны России Полигон Опук в Крыму

В ходе учений были сформированы тактические группы из танковых, мотострелковых, минометных и зенитных подразделений, группы РЭБ, огневую поддержку им оказывали вертолеты.

«В составе тактической группы были задействованы танковые подразделения, мобильные миномётные и зенитные расчеты, противотанковые подразделения и мотострелковая рота на бронетранспортерах. Во взаимодействии с пехотой огневую поддержку с воздуха оказало звено вертолетов Ми-8АМТШ. Прикрытие от беспилотной авиации условного противника обеспечили расчеты зенитных комплексов «Стрела-10» и подразделения радиоэлектронной борьбы», — указано в сообщении ЮВО.

Действия тактической группы армейского корпуса ЧФ в Крыму оценивал командующий войсками ЮВО Александр Дворников, отметивший нешаблонность и грамотность командования батальонной тактической группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, провели учения на крымском полигоне Опук.