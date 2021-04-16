Москва, 16 апреля, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Материалы на НПО, которые учат граждан РФ формировать заявки для введения санкций против своей страны, уже направлены в Генеральную прокуратуру РФ и могут быть признаны нежелательными в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарев

«В поле зрения комиссии находится ряд НПО, которые готовят рекомендации для государственных органов США и подбирают кандидатуры российских граждан и юридических лиц для включения в санкционные списки», — отметил парламентарий.

В комиссии такую деятельность структур, подконтрольных Госдепу и другим госорганам США, считают деструктивной и нежелательной на территории России.

«Материалы на НПО, которые, в том числе, учат российских граждан формировать заявки для введения санкций против своей страны, уже направлены в Генеральную прокуратуру РФ», — сказал Пискарёв.

При этом он подчеркнул, что в отличие от заокеанских партнеров Россия демонстрирует логичную и взвешенную реакцию на очередной всплеск санкций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США. В ответные рестрикции входит прекращение деятельности в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским государственным структурам.