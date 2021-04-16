Владимир, , 21:55 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Владимирской области отчитались о доходах за 2020 год. Как сообщает ИА REGNUM, самый «богатый» депутат был обнаружен во фракции «Единой России», самый «бедный» — в ЛДПР.

Буржуй Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Наиболее многочисленной в региональном парламенте является фракция «Единой России», и депутаты с самым большим годовым заработком являются её членами. Самым богатым депутатом по итогам 2020 года стал Михаил Максюков, заработавший более 71 миллиона рублей. Далее идут Павел Антов — 30 млн 508 тыс. 057 руб., Александр Нефёдов — 29 млн 034 тыс. 874 руб., Павел Шатохин — 23 млн 464 тыс. 109 руб.

Председатель регионального законодательного собрания Владимир Киселев заработал 4 млн. 790 тыс. 614 руб., его заместители Роман Кавинов — 2 млн 973 тыс. 791 руб., Вячеслав Картухин — 5 млн 585 тыс. 364 руб., Дмитрий Рожков — 7 млн 577 тыс. 160 руб.

Депутат Инна Гаврилова задекларировала 1 млн 015 тыс. 756 руб., Александр Дюженков — 7 млн 196 тыс. 155 руб., Анна Кочеляева — 4 млн 538 тыс. 141 руб., Елена Лаврищева — 2 млн 328 тыс. 621 руб., Игорь Лашманов — 1 млн 589 тыс. 365 руб., Алексей Русаковский — 3 млн 475 тыс. 777 руб., Петр Смирнов — 1 млн 380 тыс. 001 руб., Андрей Фатеев — 2 млн 191 тыс. 966 руб., Юрий Фёдоров — 3 млн 008 тыс. 456 руб., Александр Цыганский — 3 млн 031 тыс. 857 руб., Олег Чижов — 10 млн 331 тыс. 999 рублей.

Меньше миллиона за год заработали всего четыре «единоросса»: Лариса Гаврилова — 677 тыс. 997 руб., Ирина Кирюхина — 838 тыс. 256 руб., Наталья Филимонова — 858 тыс. 420 рублей. Алексей Говырин за год заработал всего 864 тыс. 308 рублей, в то время как его супруга задекларировала доход, превышающий 14 миллионов рублей.

Иван Алтухов, единственный член фракции КПСС, задекларировал доход в 1 млн 440 тыс. 593 руб. Сергей Казаков за год заработал 1 млн 107 тыс. 241 руб. Во фракции КПРФ заместитель председателя заксобрания Антон Сидорко заработал 2 млн 677 тыс. 437 руб., Лариса Емельянова — 1 млн 457 тыс. 721 руб., Антон Клюев — 1 млн 821 тыс. 213 руб., Вадим Серебров — 704 тыс. 510 руб., Шамиль Хабибуллин — 3 млн 151 тыс. 274 руб., Максим Шевченко — 4 млн 611 тыс. 528 руб.

Во фракции ЛДПР зампредседателя собрания Сергей Корнишов задекларировал 4 млн 686 тыс. 965 руб., Вячеслав Александров — 1 млн 414 тыс. 064 руб., Андрей Усов — 875 тыс. 398 рублей. Иван Лютков за год заработал 444 тысячи рублей — это самый низкий доход среди всех депутатов.

Во фракции «Справедливой России» Сергей Бирюков заработал за год 1 млн 792 тыс. 106 руб., Андрей Маринин — 1 млн 878 тыс. 178 руб., Наталья Пронина — 592 тыс. 705 рублей.