Йошкар-Ола, 16 апреля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. В Совете Федерации Марий Эл представляют зампред верхней палаты российского парламента Константин Косачёв и первый зампред комитета по обороне и безопасности Сергей Мартынов. Заработок парламентариев в 2020 году сократился по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют опубликованные 16 апреля декларации от доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Так, по итогам 2020 года представитель законодательной власти Марий Эл в Совфеде Сергей Мартынов заработал 6,781 млн рублей, годом ранее он задекларировал 9,329 млн рублей. Супруга сенатора в прошлом году заработала 4,516 млн рублей, а годом ранее — 2,243 млн рублей.

Мартынов имеет в собственности квартиру площадью 112,4 кв метра, пополам с супругой владеет квартирой площадью 118,7 кв метров, еще одна квартира площадью 118,7 кв метров находится в пользовании у парламентария. Также сенатор задекларировал в качестве собственности дачу площадью 84,7 кв метра, дачный участок площадью 1,7 тыс. кв метров, доли в двух нежилых помещения (машиноместо) общей площадью более 11 тыс. кв метров.

Супруге Мартынова принадлежит земельный участок под подсобное хозяйство площадью 2 тыс. кв метров, жилой дом площадью 146, 1 кв метров, машиноместо и нежилое помещение. Все объекты недвижимости четы Мартыновых расположены в Российской Федерации.

В числе транспортных средств на имя Мартынова в декларации записаны автомобиль Mercedes-Benz и прицеп.

Косачев в 2020 году задекларировал доход в размере 5,693 млн рублей, супруга сенатора — 2,415 млн рублей. Годом ранее парламентарий заработал 5,826 млн рублей, супруга — 5,189 млн рублей.

Практически все объекты недвижимости супруги оформили в долевую собственность, пополам они владеют земельным участком для дачного строительства площадью 2,6 тыс. кв метров, жилым домом площадью 451,8 кв метров, квартирой площадью 146 кв метров, хозяйственной постройкой площадью 245,2 кв метров. Лично Косачеву принадлежит гараж. Все объекты находятся в России.

Сенатор владеет также автомобилем Volvo P1800 (автомобиль выпуска 60−70х годов прошлого века, цена варьируется от 55 до 80 тыс. долларов США) и мотоциклом УРАЛ, на супругу записан Mercedes-Benz Е300.

Ни у одного из сенаторов перечень объектов собственности в течение года не изменился.