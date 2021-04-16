Индианаполис, США, , 22:04 — REGNUM (Застрелившему восьмерых в Индианаполисе и покончившему с собой было 19 лет)

Стрельба Иван Шилов © ИА REGNUM

Полиция установила личность злоумышленника, застрелившего в Индианаполисе восемь человек. Преступником оказался 19-летний Брэндон Скотт Хол, сообщает 16 апреля Associated Press со ссылкой на анонимные источники.

На данный момент полиция проводит обыск в доме Хола и уже обнаружила его компьютер и другую электронику.

Напомним, что в результате стрельбы, которую открыл Хол на объекте почтовой компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана), погибли восемь человек и еще несколько были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, семеро пострадавших при стрельбе были доставлены в медучреждения. Открывший стрельбу покончил с собой.