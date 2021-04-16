Москва, 16 апреля, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Ответные меры России на недружественную политику США могут быть жёстче, чем сейчас, говорится в опубликованном 16 апреля заявлении МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

Призвав США быть благоразумными и отказаться от враждебного курса по отношению к России, ведомство отметило следующее:

«В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России».

Российское внешнеполитическое ведомство пояснило, что в случае такого сокращения просто будет восстановлена справедливость, ведь «до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 человек, командированных в наше постпредство при ООН в Нью-Йорке», хотя «это совершенно не двусторонняя миссия».