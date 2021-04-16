Копенгаген, , 21:43 — REGNUM Датская компания IO Interactive объявила о том, что открывает третью студию. Информация была опубликована 16 апреля на сайте разработчика видеоигр.

Новое подразделение IO Interactive расположено в испанкой Барселоне, отмечается, что оно работать совместно с офисами компании в Копенгагене (Дания) и Мальмё (Швеция). Сотрудники студии будут осуществлять поддержку серии Hitman, заниматься разработкой новой игры про Агента 007 и реализацией проекта по совершенно новой франшизе.

Напомним, геймеры знают IO Interactive как создателя серии Hitman. Релиз последней игры Hitman 3 по этой франшизе состоялся 20 января 2021 года.

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