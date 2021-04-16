Нижнекамск, Татария, , 21:40 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, «Нефтехимик» на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Вячеславом Буцаевым.

Также тренерский штаб команды вместе с главным тренером покинули Александр Завьялов и Павел Костичкин.

Вячеслав Буцаев возглавил нижнекамский клуб в конце 2018-го года. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял 11-ю строчку в таблице Восточной конференции и не смог принять участие в плей-офф.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Нефтехимик» рассматривает кандидатуру Олега Леонтьева на пост главного тренера команды.