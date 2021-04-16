Москва, , 21:47 — REGNUM Телеведущая Лариса Гузеева набила первое в своей жизни тату в эфире телепередачи «Давай поженимся!» Видеофрагмент с процессом нанесения татуировки доступен с 16 апреля на сайте «Первого канала».

Участница шоу Анна, владелица тату-салона, приготовила для потенциального жениха сюрприз — предложила сделать ему татуировку. Неожиданно для всех Лариса Гузеева изъявила желание сделать тату и себе.

Добавим, что телеведущая посвятила татуировку своему сыну Георгию. «У моего сына день рождения», — объяснила своё решение Гузеева.

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