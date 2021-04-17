Владимир Киберов,
17 апреля 2021, 00:34 — REGNUM
«Врешь ты! Ишь ведь с гороховицей на свином сале подъехал… диковинка! У нас, брат, шаром покати, да зато занятно…»
Европейские ученые обнаружили, что добавление в ежедневный рацион гороха, чечевицы, фасоли и нута и их выращивание в большем количестве может привести к более питательному и эффективному производству продуктов питания с большими экологическими преимуществами.
Об этом пишет The Guardian 13 апреля 2021 года.
Исследователи рассчитали единицу «питательной плотности» для разных типов сельскохозяйственных культур. Они обнаружили, что замена зерновых на бобовые в европейских севооборотах дает более богатую питательными веществами продукцию как для животных, так и для людей. Благодаря тому, как растут бобовые, сокращается использование синтетических удобрений и загрязнение окружающей среды.
Это исследование является одним из выводов, направленных на достижение некоторых целей плана ЕС «От фермы к вилке», который является частью Европейского зеленого курса, направленного на сокращение использования синтетических удобрений на 20% и выбросов парниковых газов на 50% до 2030 года.
«Переход к здоровому питанию может повысить экологическую устойчивость», — сказал доктор Дэвид Стайлс, преподаватель экологической инженерии в Университете Лимерика и ведущий автор исследования, опубликованного в научном журнале Frontiersin Sustainable Food Systems.
Бобовые — одна из самых богатых питательными веществами сельскохозяйственных культур на рынке — они богаты белком, клетчаткой, железом и калием — и являются более здоровой альтернативой злакам и мясу. Интерес к ним среди населения начинает расти: более 40% британцев стремятся сократить количество мяса в своем рационе, а 14% населения считают себя «флекситарианцами» (придерживаются гибкой вегетарианской диеты).
В то время как традиционные европейские культуры, такие как овёс, ячмень, пшеница и рапс, требуют синтетических удобрений для получения азота — важного питательного вещества для их роста — бобовые растения производят собственный азот из воздуха. Они также оставляют в почве азот, готовый для последующего выращивания культур.
Стилс также заявил следующее:
Согласно исследованию, введение бобовых в традиционные севообороты в Шотландии сократило использование синтетических удобрений до 50%.
ЕС получает большую часть своих богатых белком культур, импортируя соевые бобы из Южной Америки, что способствует вырубке лесов в регионе-производителе.
Исследователи сравнили 10 последовательностей севооборотов на промежутках времени от трех до пяти лет в различных климатических поясах Европы, включая Италию, Румынию и Шотландию. Они подсчитали количество белка, клетчатки и энергии, произведенных при севообороте бобовых, по сравнению с урожаем традиционных культур.
Исследователи обнаружили, что замена зерновых бобовыми улучшает питание человека при меньших экологических издержках, помогая предотвратить изменение климата, окисление и нарушение уровня минеральных веществ.
«Государственное вмешательство могло бы помочь в достижении некоторых из целей стратегии «От фермы к вилке», — сказал Стайлз. — И это тоже должно быть ориентировано на потребителей, потому что фермеры не собираются сажать эти культуры, если на них нет спроса».
Доктор Дон Смит, специалист по экофизиологии сельскохозяйственных культур из Университета Макгилла в Канаде, который не участвовал в исследованиях, заявил следующее:
«Это исследование пытается охватить гораздо более широкий диапазон вопросов, чем это обычно бывает, и оно позволяет достичь некоторых очень важных результатов. Выводы, сделанные учёными, должны стать очень полезным руководством для всего агропродовольственного сектора в отношении повышения устойчивости».
Стайлс и его команда планируют провести еще более широкие исследования по всей Европе.
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