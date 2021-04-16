Киев, 16 апреля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Минюст Украины не смог продать комплекс бывшего Ирпенского исправительного центра (№132) в поселке Коцюбинское Киевской области. Об этом сообщило 16 апреля издание «Левый берег».

Ланин Август Васильевич. За решеткой. Рисунок к линогравюре.. 1961

По данным журналистов, аукцион был отменён в связи с отсутствием заявок на покупку объекта.

Следующая попытка продать тюрьму запланирована на 16 мая. Стартовая цена объекта — 110 млн гривен или почти $4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что всего планируется продать 22−25 неработающих тюрем.