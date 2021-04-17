Антон Подгайко,
17 апреля 2021, 14:00 — REGNUM Первое тепло пришло на Кавказ в начале этой недели. Весна — время преображения природы и расцвета сил, время, которое всегда радует обилием цветов и красивой одежды. Город зеленеет на глазах, солнце греет с каждым днём всё сильнее, и в воздухе висит прекрасный аромат кофе и первых цветов.
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют у пещеры Провал
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Самое время выбираться из «зимней спячки», скидывать тёплую одежду и отправляться гулять на свидания по цветущим аллеям, лесам и горе Машук. Пятигорск уникален своей природой и большим количеством курортных зон, где можно проводить время с семьей и близкими, наслаждаясь наступлением тепла.
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Бабушки продают первые цветы у дороги
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM