17 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Антон Подгайко, , 14:00 — REGNUM Первое тепло пришло на Кавказ в начале этой недели. Весна — время преображения природы и расцвета сил, время, которое всегда радует обилием цветов и красивой одежды. Город зеленеет на глазах, солнце греет с каждым днём всё сильнее, и в воздухе висит прекрасный аромат кофе и первых цветов.

Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик Антон Подгайко © ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют у пещеры Провал Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик Антон Подгайко © ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Самое время выбираться из «зимней спячки», скидывать тёплую одежду и отправляться гулять на свидания по цветущим аллеям, лесам и горе Машук. Пятигорск уникален своей природой и большим количеством курортных зон, где можно проводить время с семьей и близкими, наслаждаясь наступлением тепла.

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Бабушки продают первые цветы у дороги Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM