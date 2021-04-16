Киев, , 21:31 — REGNUM Донбасс ожидает будущее, которое «хуже зоны отчуждения Чернобыля», заявил 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro.

Зеленский сравнил территории Донбасса и Крыма с «зоной отчуждения в Чернобыле» и рассказал, что видит их будущее в мрачном свете.

«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», — сказал Зеленский.

По его словам, избежать такой участи жители Донбасса, а также крымчане, смогут, если вновь начнут считать себя украинцами.

При помощи чего Зеленский увидел такие картины «будущего» и их альтернативы, он уточнять не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины призвал Францию пригласить Киев в ЕС и в НАТО, а иначе украинцы будут выпрашивать такое членство.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина хочет пошире. Киев просит еще больше военных инструкторов США