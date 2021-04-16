Киев, , 21:31 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, «Шахтер» на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Тайсон уходит из команды после 8 лет выступлений.

33-летний бразилец присоединился к украинской команде в 2013 году и с того момента принял участие в 299 матчах, войдя в первую двадцатку игроков «Шахтера» по количеству проведенных матчей за команду. В их составе он забил 55 мячей и шесть раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал Кубок и четыре раза Суперкубок страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тайсон продолжит карьеру в бразильском «Интернасьонале».

В марте игрок был переведен во второй состав команды из-за того что отказывался выходить на замену в матче Лиги Европы против «Ромы».