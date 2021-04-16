Пекин, , 21:30 — REGNUM Китайская студия miHoYo назвала дату релиза игры Genshin Impact на консоли PlayStation 5. Публикация была размещена 16 апреля на Twitter-странице компании.

Владельцы консоли получат доступ к игре 28 апреля 2021 года. Ожидается, что эта версия получит определённые улучшения графики, которые получили другие проекты при выходе на новой консоли Sony. Одновременно с релизом Genshin Impact на PS5 состоится выход дополнения Beneath the Light of Jadite.

https://twitter.com/GenshinImpact/status/1383102891825725440

Ранее miHoYo сообщила, что PS5-версия Genshin Impact получит поддержку разрешения 4K, текстуры с более высоким разрешением, а время загрузки игры существенно сократится. Релиз Genshin Impact состоялся 28 сентября 2020 года.

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