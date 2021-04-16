Бишкек, , 21:30 — REGNUM Власти Киргизии пока не будут вводить карантин, даже несмотря на рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции сегодня, 16 апреля.

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По словам главы минздрава, президент и правительство не поддерживают введение карантина из-за тяжелых последствий для экономики республики.

«В 2020 году ввели карантин и вынуждены были брать у доноров очень большие кредиты. И когда-то если не мы, то наши дети должны будут платить по этим кредитам. Учитывая это, мы решили пока не вводить карантин», — пояснил он.

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