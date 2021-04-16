Москва, 16 апреля, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы подала иск в Мосгорсуд о признании экстремистскими организаций «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России НКО — иностранным агентом), «Фонд защиты прав граждан» (признан в России НКО — иностранным агентом) и «Штабы Навального». Об этом сообщает 16 апреля пресс-служба надзорного ведомства.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

Отмечается, что ранее прокуратурой Москвы по поручению Генпрокуратуры была проведена проверка, в ходе которой ведомство пришло к выводу, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнули в прокуратуре, данными структурами осуществляется деятельность на территории России иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Сообщается, что по результатам проверки в Московский городской суд было направлено административное исковое заявление о признании указанных организаций экстремистскими «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».