Вашингтон, 16 апреля, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Продажи кооперативной игры Outriders польской студии People Can Fly остались на прежнем уровне, несмотря на то, что она появилась в каталоге сервиса Xbox Game Pass. Об этом 16 апреля на своей twitter-странице сообщил аналитик Мэт Пискателла.

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Эксперт компании NPD отметил, что в рейтинге продаж на всех платформах за последний месяц игра заняла третье место, уступив лишь Call of Duty: Black Ops Cold War и Monster Hunter: Rise. Менее чем за неделю игре People Can Fly удалось значительно улучшить показатели продаж, при этом владельцы консолей Xbox продолжили покупать Outriders, несмотря на её присутствие в каталоге Xbox Game Pass.

https://twitter.com/MatPiscatella/status/1383042616950890496

Напомним, релиз Outriders состоялся 1 апреля 2021 года. Стоит отметить, что запуск игры сопровождался массой проблем, из-за чего геймеры обрушились с критикой на разработчиков.