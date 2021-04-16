Йошкар-Ола, , 21:12 — REGNUM По факту смерти женщины, к которой медики добирались на гужевой повозке из-за бездорожья, начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

«В настоящее время установлено, что бригада скорой помощи была вызвана, когда женщина уже не подавала признаков жизни», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за состояние дорог в районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Паймыр Моркинского района 46-летняя женщина умерла, не дождавшись приезда врачей, автомобиль скорой не мог проехать по бездорожью и был оставлен в соседнем населенном пункте. Медики добирались на вызов с помощью нанятой повозки с лошадью — дорога заняла четыре часа. Позднее в минздраве республики заявили, что по данному факту будет проведена проверка. Будут установлены все обстоятельства случившегося.