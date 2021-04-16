Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд Beatles, сумев за рекордное время попасть сразу с тремя альбомами на первое месте в хит-параде. Об этом 16 апреля сообщает BBC.

Перезаписанный Свифт альбом LP Fearless (Taylor's Version) возглавил чарт Великобритании 16 апреля, повторяя успех ее недавних альбомов Folklore и Evermore.

Таким образом певица за 259 дней успела трижды занять первое место в чарте, побив 54-летний рекорд всемирно известной четверки, чьи три альбома попали в топ за 364 дня.

В свое время Джон, Пол, Джордж и Ринго выстрелили с альбомами Help!, Rubber Soul и Revolver.

Это определенно новый рекорд для Свифт в 2021 году. Ранее она стала первой женщиной в истории трижды получившей премию Грэмми в номинации «альбом года».